Культиватор: сучасні технології та застосування у сільському господарстві

Прагнучи купити культиватор для обробки саду, городу та фермерських угідь, потенційні покупці мало що знають про цей вид навісного обладнання, у зв’язку з чим роблять неправильний вибір. Тому спеціалісти маркетплейсу з продажу нової та б/у сільськогосподарської техніки AGRO.RIA підготували цей матеріал спеціально для українських аграріїв, які хочуть розібратись детально у тематиці культиваторів.

Будова та принцип роботи культиватора

Культиватори не характеризуються особливо складною конструкцією. Техніка складається з наступних елементів:

міцна металева рама;

електричний чи бензиновий двигун;

редуктор;

робочі органи (фрези, лапи, диски);

транспортувальні колеса;

система фіксації робочих органів;

механізм для перемикання між робочим та транспортувальним режимами;

система управління;

пристрій для налаштування глибини ходу.

Працездатність мотокультиватора залежить від якісних характеристик його комплектуючих. Принцип роботи машини нескладний. Обертальний момент передається з мотора на редуктор. Останній надає руху робочі органи, фрези, які обертаються і виконують поставлене завдання.

Типи культиваторів

Яку модель вибрати для дачі, присадибної ділянки чи цілого фермерського господарства? На які параметри можна звернути увагу при придбанні? З такими питаннями стикаються дачники, городники, фермери, які мають намір купувати садову техніку. У продажу є кілька різновидів культиваторів, які відрізняються за наступними параметрами: тип приводу, тип двигуна, потужність, вага, функціональність і, звичайно ж, ціна.

Зручність експлуатації та функціональні можливості пристрою залежать від приводу. Виробники випускають культиватори з ручним чи самохідним приводом:

Ручний культиватор – відрізняється незначною вагою та компактними габаритами. Такі моделі оснащуються переважно малопотужними електричними двигунами (можуть навіть приєднуватись на мотокосу). Ширина захвату – до 35 см, тому зручно обробляти клумби, міжряддя. Мобільні агрегати не виділяють шкідливі речовини в процесі експлуатації, підходять для роботи в парниках. Для застосування на великих площах – не найкраще рішення. Навіска до мінітрактора, до мотоблока, до трактора – пристрої призначені для роботи в сільськогосподарських угіддях. Вони чіпляються до техніки, за один прохід захоплюють досить велику площу. Висока продуктивність дозволяє обробляти цілі гектари швидко та з мінімальними трудовитратами. Навісні культиватори бувають:

парові - використовуються для обробки поля перед посадкою;

просапні – призначені для знищення бур'янів, прополювання, розпушування землі, підгортання рослин;

спеціальні – за їх допомогою забезпечують догляд за культурам, які потребують спеціального догляду (чай, кавун, буряк тощо).

3.Самохідний культиватор – знаряддя, яке використовують городники та дачники. Залежно від потужності, техніка здатна обробляти від кількох соток до кількох гектарів землі. Машини виконують різні операції: оранка, підгортання, прополювання. Працюють самохідні пристрої на електриці, бензиновому чи дизельному паливі, залежно від встановленого типу силового агрегату.

Застосування культиваторів у сільському господарстві

Культиватор полегшує процес догляду за землею. Донедавна цю агро техніку застосовували переважно на великих сільськогосподарських фермах, де доводилося обробляти великі площі. Сьогодні є моделі для використання на дачах і невеликих присадибних ділянках.

Культиватор застосовується для оранки та розпушування землі. Це його основне призначення. Моделі з невисокою потужністю справляються зі знищенням бур'янів, прополюванням грядок. Їх також використовують для обробки міжрядь, простору між чагарниками та деревами. Мотокультиватори з високими показниками потужності застосовуються для роботи на просторих територіях, справляються із оранням цілини.

Сучасні технології у культиваторах

Сучасні культиватори виробники оснащують різними насадками, датчиками, системами навігації та автоматизації, які дозволяють адаптуватися до різних умов і потреб аграріїв. Деякі з переваг сучасних технологій у культиваторах – це економія палива, зниження витрат на працю, зменшення впливу на довкілля, підвищення врожайності та якості врожаю.

Переваги використання культиваторів

Культиватори переважають інші способи обробки ґрунту, наприклад, плугами або боронами:

ефективніші, оскільки вони можуть обробляти більшу площу за менший час і з меншою витратою палива.

не порушують природний шар землі та не викликають ерозії.

сприяють підвищенню врожайності, оскільки вони покращують водо- і повітропроникність ґрунту, сприяють зростанню корисних мікроорганізмів, знищують бур'яни та шкідників.

Майбутнє культиваторів

У майбутньому культиватори можуть стати більш автономними, ефективними та екологічними, використовуючи штучний інтелект, сонячну енергію. Такі інновації можуть підвищити продуктивність та якість сільськогосподарської продукції, а також знизити витрати та вплив на довкілля.