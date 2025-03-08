RENAULT DUSTER HYBRID: нові можливості для кожного водія

RENAULT DUSTER HYBRID 2024 вже доступний в Україні. Це третє покоління популярного кросовера, який наразі є одним із лідерів ринку, адже підкорює водіїв надійною системою та продуманим стилем.

Новий RENAULT DUSTER HYBRID (https://www.arma-motors.ua/uk/models/duster-hybrid) створений на платформі CMF-B зі значно кращою керованістю, можливістю використання різних силових установок, сучасними системами допомоги водієві та оновленою мультимедійною системою.

Дизайн автомобіля теж помітно кращий. Серед ключових елементів – інтегровані в стійку задніх дверей ручки, Y-подібні світлодіодні візерунки у фарах, оновлена решітка радіатора з написом RENAULT і рельєфний капот. По периметру кузова розташовані захисні пластикові накладки, а масивні вставки в бамперах додають авто потужного вигляду. Форма переднього бампера залежить від типу приводу: у повнопривідній версії вона оптимізована для кращої прохідності, а в передньопривідній сприяє аеродинаміці.

Динаміка і стиль

RENAULT DUSTER поєднує в собі елегантність і функціональність. Виразні лінії кузова, рейлінги на даху та розширені колісні арки підкреслюють його міцний і сучасний характер. Авто чудово підходить як для міських поїздок, так і для подорожей бездоріжжям.

Просторість та продуманий дизайн

Модель стала ще комфортнішою для пасажирів, особливо на другому ряду сидінь. Об’єм багажника збільшився до 542 літрів, а зі складеною спинкою заднього ряду – до 1651 літра. У салоні передбачено безліч зручних ніш для зберігання речей загальним об’ємом 29 літрів. Також доступні нові кольори кузова, зокрема «зелений оксид» і «бежевий пісок».

Багатофункціональність та потужність

Повнопривідна версія RENAULT DUSTER оснащена системою 4x4 з п’ятьма режимами, що забезпечує чудову прохідність на будь-якому покритті. Агрегат Mild hybrid advanced 4x4 сприяє ефективному використанню пального та зменшенню викидів.

Інноваційні технології

RENAULT DUSTER HYBRID має запас ходу до 933 км і працює з 6-ступеневою механічною КПП. Завдяки технології рекуперації енергії витрати пального знижено майже на 10%.

Мультимедійна система openR із 10,1-дюймовим сенсорним екраном підтримує бездротове підключення смартфонів через Android Auto™ та Apple CarPlay™, що робить керування авто ще комфортнішим.

Цифровий дисплей приладової панелі

Отримуйте всі важливі дані про поїздку на сучасному 7-дюймовому кольоровому дисплеї. Він надає інформацію про витрату пального, режими водіння та роботу системи 4x4, зокрема кут нахилу та напрямок компаса.

Бездротова зарядка смартфона

Забудьте про зайві дроти під час подорожей! RENAULT DUSTER оснащений зручною бездротовою зарядкою, розташованою поруч із коробкою передач. Коли смартфон зарядиться, це місце можна використовувати для зберігання ключів чи банківських карток.

Камери кругового огляду

Будьте в курсі всього, що відбувається навколо автомобіля. Система камер кругового огляду допомагає контролювати ситуацію спереду, з боків і позаду, усуваючи сліпі зони та підвищуючи безпеку.

Система YouClip – максимум зручності

Новий RENAULT DUSTER має універсальну систему кріплення YouClip, що дає можливість легко розміщувати необхідні аксесуари в салоні. Автомобіль оснащений вісьмома точками кріплення: шість входять до базової комплектації, а дві доступні як аксесуари. Завдяки YouClip можна встановити гачок, тримач для планшета, універсальну підставку для напоїв та інші корисні елементи, що зроблять вашу подорож ще комфортнішою.

Залежно від комплектації DUSTER може мати від чотирьох до шести базових точок кріплення, а спеціальні фіксатори на підголівниках додають ще дві додаткові точки позаду сидінь. За допомогою YouClip легко закріпити ліхтарик, планшет чи багатофункціональний набір 3 в 1, щоб усе необхідне завжди було під рукою.

Максимальний рівень безпеки

Інноваційні системи допомоги водієві мають сучасні датчики, камери та інтелектуальне програмне забезпечення. Вони значно спрощують керування й покращують безпеку на дорозі для вашого комфорту в будь-якій подорожі.