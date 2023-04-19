Просування молодого сайту: основні етапи та особливості процесу

Розвиток бізнесу в мережі — це правильний спосіб збільшити його прибутковість, знайти нових клієнтів та зацікавлену аудиторію. Щоб досягти бажаного ефекту, недостатньо просто створити сайт. Важливо зробити його видимим для пошукової системи та відвідувачів, вивести у топ видачі результатів з метою залучити трафік. Досягти цього можна за рахунок комплексу спеціальних заходів. Важливо визначити, що праця з новим ресурсом більш трудомістка і вимагає знання тенденцій розкрутки. Нижче розповімо, що необхідно враховувати, з яких етапів полягає SEO просування молодого сайту та в чому його перевага.

Основні способи розкрутки

На сьогоднішній день існує кілька способів просування сайтів у Google. Пошукова реклама допомагає швидше залучити трафік, оскільки не доводиться чекати на зростання позицій ресурсу. На її запуск та налаштування потрібно менше зусиль та часу. Послуга вимагає вкладень, оскільки клік або перехід, залежно від налаштування, потрібно оплачувати. Важливо розуміти, що не кожен користувач стане лідом, до того ж трафік приходить на сайт лише доти, доки працює реклама, після її припинення показники відвідуваності не зберігаються.

SEO – це просування у пошуковій мережі. Суть робіт зводиться до того, щоб оптимізувати веб-ресурс під вимоги пошукача, тільки в такому випадку можна вийти в топ видачі результатів. Така розкрутка передбачає цілий комплекс дій, спрямованих на технічну оптимізацію та підвищення позицій сайту в рейтингу пошукової системи. СЕО — процес більш трудомісткий, але надійний та вигідний, вважається найефективнішим способом просування ресурсів у довгостроковій перспективі. Стратегія дає можливість обійти конкурентів у пошуковій видачі.

Основні етапи розкрутки

Просування молодих сайтів включає кілька видів робіт над ресурсом:

Технічна оптимізація. Цей етап включає створення розширеної структури, видалення дублів сторінок, роботу з мікророзміткою та перелінкуванням. Також важливо відразу опрацювати мультимовність інтерфейсу, адаптивність під мобільні пристрої та швидкість завантаження – ці фактори є одним із ключових при ранжуванні. Збір семантики та оптимізація контенту. Google ранжує сайти з урахуванням релевантності заповнення пошукового запиту. Домогтися цієї відповідності можна за рахунок грамотної семантики та унікальних текстів із певною частотою ключових слів. Оптимізація метатегів та заголовків. Грамотний вміст цих елементів є ключовим фактором відбору під час ранжування Google. Цій роботі приділяється багато часу та уваги. Додавання до вебмайстра, налаштування лічильників аналітики. Через панель вебмайстрів можна керувати індексацією сторінок, задавати регіональні налаштування, моніторити технічний стан ресурсу та контролювати ефективність його роботи. Робота з комерційними та поведінковими факторами. SEO просування неможливе без опрацювання цього пункту. Комерційні фактори включають елементи, що впливають на прийняття відвідувачами рішення про замовлення на сайті: наявність інформації про оплату та способи доставки; адресу та контакти для зв'язку; форма для зворотного дзвінка тощо.Поведінкові фактори впливають на тривалість відвідувань на сайті, глибину перегляду, а також бажання оформити замовлення. Важливо забезпечити зручність використання, наприклад: юзабіліті, коректність відображення на пристроях з різним розміром екрану. Зовнішня оптимізація. Вона спрямована на нарощування маси посилань за рахунок розміщення текстів з анкорами на сторонніх ресурсах. Linkbuilding - це ціла стратегія, яка передбачає вибір якісних релевантних зовнішніх майданчиків, а також поетапного плану публікацій, щоб уникнути попадання під санкції пошукової системи.

Розібратися у тому, як працює SEO-просування сайтівк без досвіду та спеціальних знань непросто. Процес має на увазі безліч тонкощів, до того ж обійти конкурентів і вивести ресурс у топ - не означає завершити роботу. Пошукова оптимізація - постійний процес, який необхідний для збереження позицій сайту, оскільки змінюється алгоритми Google, з'являються інші проекти рейтингу. Щоб виконати SEO грамотно, краще звернутись до агентства. Досвідчені виконавці веб-студії Artjoker надають подібні послуги, гарантуючи результат просування, забезпечать швидший результат, а також виконають подальші роботи із супроводу сайту.