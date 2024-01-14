Водянка яєчка. Що це за патологія та чому виникає

Що це за патологія та чому виникає

Гідроцеле – це водянка яєчка, яка має вигляд капсули з накопиченою всередині рідиною. Через застійні процеси збільшуються розміри калитки, новоутворення давить на навколишні структури та ускладнює вироблення сперматозоїдів. Патологія може мати вроджений або набутий характер, розвиватись хронічно (повільне накопичення рідини) або гостро (миттєво за декілька годин).

Вроджена водянка діагностується у новонароджених у випадках, якщо батьки хворіють на венеричні захворювання або був порушений процес внутрішньоутробного розвитку ембріона. Набуте гідроцеле стає наслідком наступних негативних впливів:

отримання механічних травм яєчка;

розвиток запальних процесів, які охоплюють оболонку яєчка;

в області калитки розвиваються новоутворення;

у пацієнта діагностуються хронічні ураження серцево-судинної системи.

Результатом патогенного впливу стає накопичення жовтуватої прозорої рідини у калитці в аномальних кількостях через неможливість її всмоктування. При такій проблемі важливо якомога швидше звернутись до лікаря, пройти діагностику та лікувальний процес.

Які симптоми гідроцеле оболонок яєчка

Про розвиток водянки оболонок яєчка свідчать наступні симптоматичні прояви:

больові відчуття у яєчках, особливо під час фізичних навантажень, ходіння та сидіння; важкість та тяжкість у калитці; складнощі з випорожненням сечового міхура; неможливість нормального проведення статевого акту; почервоніння шкіри та загальна слабкість.

Через гідроцеле чоловік не може вести нормальний спосіб життя, інтимна близькість та можливість зачаття дитини ставиться під серйозним питанням. Важливо пройти візуальне обстеження та УЗД яєчок, щоб встановити діагноз та почати лікування якомога раніше.

Як усунути гідроцеле оболонок яєчка

Гідроцеле оболонок яєчка призводить до застою вироблення сперми, а медикаментозні засоби не дають вираженого ефекту. Тому призначається хірургічне лікування хвороби, яке проводиться сучасними прогресивними методиками. Оболонка яєчка може бути розсічена, вивернута та зшита (метод Вінкельмана) або частково чи повністю видалена (метод Бергмана).

Також в сучасній медичній практиці вдаються до лазерного видалення гідроцеле – водянка просто випаровується під дією високої температури лазерного приладу. Цей метод вважається щадним, адже не передбачає суттєвого травмування калитки та яєчка. Оперативні втручання можна проводити під місцевою анестезією без сильного пошкодження тканин. Завдяки цьому чоловік може швидко відновитись та повернутись до повноцінного життя, отримуючи повноцінну насолоду від інтимної близькості та плануючи батьківство.

Джерело: сайт bilyak.com.ua.