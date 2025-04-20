Канада обирає новий парламент

У перший день попереднього голосування на парламентських виборах у Канаді було зафіксовано рекордно високу явку. Про це йдеться у дописі на сторінці Виборчої комісії Канади у соцмережі Х.

“Приблизні підрахунки свідчать, що близько 2 млн виборців проголосували у пʼятницю в перший день попереднього голосування. Це рекордна кількість! Дякуємо за терпіння усім виборцям, яким довелося чекати у чергах”, - заявили у Виборчій комісії.

Нагадаємо, парламентські вибори у Канаді відбудуться 28 квітня, але усі зареєстровані виборці можуть також віддати свої голоси в один із чотирьох днів попереднього голосування: з 18 по 21 квітня.

Додамо, що на багатьох виборчих дільницях виникли довгі черги, у яких охочим віддати свій голос доводилося чекати до двох годин.