Трамп мріє про зустріч з Кім Чен Ином

Під час спілкування з журналістами Трамп на запитання, чи планує він зв’язатися з лідером КНДР відповів : "Так, я зроблю це", цитує "Укрінформ"

"Я маю дуже гарні стосунки з Кім Чен Ином. Вам неприємно це чути, але це дуже важливо, я з ним чудово порозумівся".

Трамп згадав, що все почалося "дуже грубо", коли він назвав Кіма маленьким "рокетменом". Але потім, за його словами, справи поліпшилися.

Пряма мова Трампа "Одного разу нам подзвонили й сказали, що хочуть зустрітися. Ми зустрілися, у нас були чудові стосунки. І так, є спілкування. Тож я думаю, що це дуже важливо".

Президент США назвав Північну Корею "великою ядерною нацією", а Кім Чен Ина – "дуже розумним".

"Тож так, я, можливо, щось зроблю в певний момент", – додав Трамп, коментуючи можливість відновити контакт з Кімом.