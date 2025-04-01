Нова загроза Тайваню з боку Китаю

Збройні сили Китаю у вівторок заявили, що розпочали спільні навчання армії, флоту і ракетних військ навколо Тайваню, щоб це стало "суворим попередженням і потужним стримуючим фактором проти незалежності Тайваню", інформує агентство Reuters з посиланням на заяву Командування східного театру військових дій Народно-визвольної армії Китаю.

Дослівно командування: "Основна увага навчань приділяється перевірці бойової готовності на морі і в повітрі, захопленні всебічного контролю, завданні ударів по морських і наземних цілях, а також встановленню контролю над ключовими районами і маршрутами".

Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку заявив, що така риторика Китаю не сприяє миру і "показує їх провокаційний характер".

Міністерство оборони Тайваню також повідомило, що дало відповідні доручення військовим літакам і кораблям, а також активувало наземні ракетні системи у відповідь на дії Китаю.