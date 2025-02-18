Фінансовий пакет для безпеки Європи і для підтримки України може сягнути 700 млрд євро

Німецьке видання Berliner Zeitung пише, що у Європейському Союзі обговорюють масштабний план збільшення оборонних витрат, який включає підтримку України для закупівлі військового обладнання та може сягнути 700 млрд євро.

Видання стверджує, що на тлі планів президента США Дональда Трампа зупинити війну в Україні ЄС обговорює великий пакет оборонного фінансування.

Наразі публічно про обсяги фінансування не було оголошень. Однак видання наводить заяву глави німецького Міністерства закордонних справ Анналени Бербок в інтерв’ю агентству Bloomberg у кулуарах безпекової конференції у Мюнхені, в якому вона натякнула, що мова може йти про близько 700 млрд євро.

"Ми запустимо великий пакет, який ніколи раніше не існував у цьому вимірі. Подібно до єврокризи або коронакризи, зараз йдеться про фінансовий пакет для безпеки в Європі. Це станеться в найближчому майбутньому", – сказала Бербок в інтерв’ю, яке вона дала ще до екстреного саміту щодо України в Парижі у понеділок, 17 лютого.

Як зазначило агентство, "плани витрат не будуть оголошені до завершення виборів у Німеччині 23 лютого, щоб уникнути суперечок напередодні голосування, за словами посадовців, поінформованих про ці плани.