Британія зміцнює флот атомних підводних човнів

За інформацією ВВС, Британія розширює свій флот атомних підводних човнів, а компанія Rolls Royce стала одним із перших партнерів цього проєкту, уклавши контракт із урядом країни на суму 9 мільярдів фунтів стерлінгів.

Міністр оборони Британії Джон Гілі оголосить про угоду в п'ятницю під час візиту на завод компанії з виробництва ядерних реакторів у Дербі.

Восьмирічний контракт під назвою "Єдність" покликаний зробити проєктування, виробництво і підтримку реакторів більш ефективними і екологічно чистими.

Очікується, що він створить понад 1000 робочих місць у Великій Британії і збереже 4000 інших робочих місць.

Уряд заявив, що угода впорядкує попередні контракти і стимули, а також забезпечить більш ефективне надання послуг, що призведе до економії 400 млн фунтів стерлінгів.

Окрім підтримки нинішнього підводного флоту Британії, "Єдність" передбачає будівництво і введення в експлуатацію нових підводних човнів класу "Дредноут" і початок укладання контрактів для оборонного альянсу AUKUS.

У березні 2023 року було оголошено, що Rolls-Royce надасть реактори для нового флоту атомних підводних човнів в рамках оборонної угоди між Великою Британією, США та Австралією.

Підводні човни будуть побудовані у Великій Британії та Австралії, але використовуватимуть технології всіх трьох країн.