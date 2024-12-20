Норвезькі протиповітряні системи забезпечуватимуть центр допомоги Україні в Польщі

Норвезькі протиповітряні системи NASAMS розгорнули в польському Жешуві, щоб гарантувати безпеку логістичного центру, який є ключовим для підтримки України.

За інформацією військових Польщі, багатоцільові винищувачі F-35 також були відправлені на підтримку захисту польського повітряного простору.

Очікується, що місія під проводом НАТО триватиме до Великодня. Разом з винищувачами і зенітними системами до Польщі також будуть відправлені 100 норвезьких солдатів, які дислокуватимуться в Жешуві.

Нагадаємо, уряд Норвегії в понеділок, 2 грудня, пообіцяв розмістити в Польщі винищувачі F-35 та системи ППО NASAMS для захисту ключового хабу допомоги Україні в Жешуві.

Джерело: "Європейська правда" .