Ізраїль наніс авіаудари по об’єктах зберігання хімічної зброї

Гедеон Саар, міністр закордонних справ країни, заявив, що це робиться для того, щоб запобігти потраплянню зброї «до рук екстремістів». Про це повідомляє ВВС.

За повідомленнями ЗМІ, за останні два дні ізраїльська авіація завдала десятки авіаударів, в тому числі по об'єкту в Дамаску, який, як стверджується, використовувався для розробки ракет іранськими вченими.

Також у понеділок ізраїльські військові оприлюднили фотографії своїх солдатів, які перейшли з окупованих Ізраїлем Голанських висот у демілітаризовану буферну зону в Сирії, де базуються миротворці ООН.

Голанські висоти - це скелясте плато приблизно за 60 км на південний захід від Дамаска.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац тим часом заявив, що ізраїльські військові «знищать важке стратегічне озброєння», в тому числі системи протиракетної і протиповітряної оборони.

Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR), моніторингова група, що базується у Великій Британії, заявила в понеділок, що ізраїльські військові завдали ударів по декількох місцях на узбережжі та півдні Сирії.