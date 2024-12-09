Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив у понеділок, 9 грудня, що Кремль намагається вийти на контакт у Сирії з тими, хто може займатися забезпеченням безпеки військових баз.

За інформацією ЗМІ, які його коментують, , однак говорити про збереження військової присутності Росії в Сирії зараз передчасно, це буде предметом для обговорення з владою. "Поки передчасно про це говорити. У будь-якому разі, це все предмет для обговорення з тими, хто буде при владі в Сирії", - сказав прессекретар Путіна.

Також, за даними ЗМІ, Росія звернулася по допомогу до Туреччини, щоб забезпечити безпечне виведення військ РФ із Сирії, які будуть відправлені в підконтрольні Туреччині райони, а потім переправлені до Росії повітрям.

За даними CNN Turk, при цьому Росія має намір зберегти свої бази в Тартусі та Хмеймімі, а допомогу Туреччини попросила для виведення військ з інших частин регіону.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", CNN Turk, Meduza