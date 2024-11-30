Північна Корея продовжуватиме військову підтримку росії у війні з Україною

Російська військова делегація на чолі з міністром оборони Андрієм Бєлоусовим прибула до Північної Кореї 29 листопада, інформує Associated Press з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство.

"За повідомленням державної інформаційної агенції КНДР, під час зустрічі Кім і Бєлоусов досягли "задовільного консенсусу" щодо зміцнення стратегічного партнерства...".

Кім заявив, що Північна Корея "незмінно підтримуватиме політику Російської Федерації щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності перед обличчям прагнення імперіалістів до гегемонії".

Північна Корея підтримала вторгнення Росії в Україну, назвавши його оборонною відповіддю на те, що і Москва, і Пхеньян називають "безрозсудним" просуванням НАТО на схід і кроками під проводом США, спрямованими на знищення позиції Росії як могутньої держави.

Нагадаємо, 11 вересня видання The New York Times повідомляло, що Росія отримала нові балістичні ракети Hwasong-11 від Північної Кореї та застосовувала їх для ударів по Києві цього літа. Hwasong-11 має дальність близько 700 км та може бути оснащена ядерними або звичайними боєголовками.

У листопаді стало відомо, що Північна Корея значно розширює ключовий завод із виробництва балістичних ракет, які Росія застосовує у війні проти України.

За даними Генштабу ЗСУ, в Курській області Росії перебувають понад 11 тисяч північнокорейських військових, і вони вже брали участь у боях проти Сил оборони України.