Трамп визначився з кандидатурою директора ЦРУ

Новообраний президент США Дональд Трамп зробив низку призначень на важливі посади у своїй адміністрації.

Про це повідомляє сторінка у соцмережі Х Трампа Truth Social.

Директором Центрального розвідувального управління (ЦРУ) новообраний президент призначив колишнього очільника Національної розвідки Джон Реткліффа.

«Джон Реткліфф завжди був воїном за правду і чесність з американською громадськістю», – написав Трамп, згадавши, що той викрив «операцію виборчої кампанії (Гіларі – ред.) Клінтон» про його «фейкову змову з Росією» під час перегонів 2016 року.

Міністром оборони Трамп призначив телеведучого Fox News, колишнього офіцера Національної гвардії Піта Хеґсета.

«Піт жорсткий, розумний і щиро вірить в гасло «Америка понад усе». Вороги Америки мають бути напоготові - з Пітом на чолі наша армія знову буде великою, і Америка ніколи не відступить», – зазначив новобраний глава Білого дому.

Окрім того, губернаторка Південної Дакоти Крісті Ноем обійме посаду міністра внутрішньої безпеки.

«Крісті була дуже сильною в питаннях прикордонної безпеки, – вказав Трамп, додавши, що вона «гарантуватиме, що наша американська батьківщина буде захищена від наших супротивників».

Нагадаємо, Трамп у вівторок офіційно призначив республіканця з Флориди, члена Палати представників Майка Волтца своїм радником з національної безпеки.