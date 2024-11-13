Уряд Нідерландів нарощує свою оборону

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що уряд країни виділить додаткові 716 млн євро на оборону через зростання загроз.

Про це він написав у соцмережі Х.

“У зв’язку зі зростанням загроз уряд додатково вкладе 716 мільйонів євро у протиповітряну оборону, інновації, можливість розгортання військ на більш тривалий період та нашу національну безпеку”, - наголосив міністр.

Він також зазначив, що Нідерланди таким чином приводять видатки на оборону у відповідність до стандарту НАТО, яким передбачається, що цей показник повинен становити не менше 2% ВВП.