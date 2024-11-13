Уряд Нідерландів нарощує свою оборону
Про це повідомив міністр оборони Нідерландів.
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що уряд країни виділить додаткові 716 млн євро на оборону через зростання загроз.
Про це він написав у соцмережі Х.
“У зв’язку зі зростанням загроз уряд додатково вкладе 716 мільйонів євро у протиповітряну оборону, інновації, можливість розгортання військ на більш тривалий період та нашу національну безпеку”, - наголосив міністр.
Він також зазначив, що Нідерланди таким чином приводять видатки на оборону у відповідність до стандарту НАТО, яким передбачається, що цей показник повинен становити не менше 2% ВВП.