НАТО надає військові санітарні автобуси для госпіталів Держприкордонслужби та Нацгвардії

У рамках Комплексного пакета допомоги НАТО для України шпиталям

Держприкордонслужби та Нацгвардії України передані військові санітарні автобуси.

Керувало і виконувало проєкт від імені НАТО Норвезьке оборонне матеріально-

технічне агентство (Norwegian Defence Materiel Agency (NDMA). Ця ініціатива

підкреслює зусилля міжнародних партнерів у підтримці України в умовах війни.

Автобуси від НАТО укомплектовані сучасною медичною технікою та обладнанням,

яке дає можливість автономної роботи реанімаційних команд з трьома

важкопораненими з одночасним перевезенням під медичним супроводом ще 4

лежачих та 8 сидячих пацієнтів.

Обов’язковою умовою для отримання автобусів стало успішне навчання технічного

персоналу. Зокрема недавно по дві групи технічних фахівців шпиталів

Держприкордонслужби та Нацгвардії України пройшли за кордоном підготовку з

експлуатації та обслуговування автобусів і встановленого на них обладнання, а

також технології розміщення та транспортування поранених з урахуванням їхнього

стану.

Цей проєкт допомоги НАТО також передбачає технічне обслуговування медичних

автобусів впродовж трьох років, дворічну передплату систем супутникового зв’язку

«Старлінк», які встановлені на них, та постачання витратних медичних матеріалів.

Раніше Норвегія на двосторонній основі вже передала п'ять військових медичних

автобусів для України. Тому цей проєкт посилить сумісність між окремими

міністерствами та відомствами України й сприятиме впровадженню єдиних

стандартів у питаннях евакуації та першої допомоги пораненим.

Державна прикордонна служба України активно реформується та переозброюється

відповідно до стандартів ЄС та НАТО. Як невіддільна складова Сил оборони України

прикордонне відомство розвиває спроможності, які допомагають більш якісно

надавати медичну допомогу та забезпечувати реабілітацію військовослужбовців, які

дістали поранення та бойові травми.

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