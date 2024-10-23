Джо Байден заявив, що республіканець Дональд Трамп є загрозою для демократії

Як повідомляє Reuters, Президент США Джо Байден заявив у вівторок, що республіканець Дональд Трамп є загрозою для демократії і повинен бути ізольований "політично". Він закликав демократів в офісі кампанії в Нью-Гемпширі до перемоги на виборах 5 листопада.

За словами Байдена, кандидат від республіканців і колишній президент Трамп хоче знехтувати гарантіями Конституції США. "Наша демократія буде під загрозою", якщо Трамп переможе кандидата від Демократичної партії Камалу Гарріс.

Трамп, коли балотувався в президенти в 2016 році, неодноразово головував на мітингах, на яких натовпи скандували "посадіть її", маючи на увазі тодішнього кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Він не перешкоджав їм скандувати ці гасла.

Цього року під час мітингів на підтримку Гарріс її натовп іноді скандує "посадіть його", маючи на увазі Трампа, якого визнали винним у 34 кримінальних злочинах, пов’язаними з приховуванням грошей, виплачених порнозірці. Йому також висунуто звинувачення в незаконній спробі скасувати свій програш на виборах 2020 року.