В ізраїльському місті Хадера терорист порізав людей

У середу у результаті нападу із ножем в ізраїльському місті Хадера колото-різаних поранень зазнали шестеро людей, інцидент розслідують як теракт.

Як повідомляє Times of Israel.

У службі швидкої допомоги Magen David Adom поінформували, що унаслідок інциденту у Хадері п’ятеро людей зазнали поранень середнього та тяжкого ступеню.

Зазначається, що медики надали допомогу п’ятьом чоловікам із колото-різаними пораненнями та доставили їх до міського медичного центру Гіллель Яффе.

Пізніше з’явилась інформація про ще одного пораненого. Повідомляється, що шестеро людей зазнали поранень: двоє перебувають у критичному стані, троє – у важкому стані та ще один – середньої тяжкості.

У мережі з’явилися кадри, на яких видно підозрюваного у скоєнні різанини. Нападник був на мотоциклі.

Зазначається, що напад був скоєний у чотирьох різних місцях громадянином Ізраїлю із сусіднього арабського міста Умм-ель-Фахм.

У поліції заявили, що напад у Хадері у середу був терактом. Там поінформували, що підозрюваного знайшли і «нейтралізували».