США мають інформацію про підготовку Іраном атаки Ізраїлю балістичними ракетами

Сполучені Штати мають дані, що Іран готується до удару по Ізраїлю балістичними ракетами. Ми активно підтримуємо оборонні приготування для захисту Ізраїлю від За словами високопосадовця Білого дому, пряма військова атака з боку Ірану на Ізраїль матиме серйозні наслідки для Тегерану.

Масштаб очікуваної іранської атаки цього разу поки що невідомий.

Про це з посиланням на високопосадовця Білого дому, який побажав залишитись анонімним, повідомляє, передає Укрінформ.

Але, за словами американського посадовця, США готові зробити все можливе, щоб допомогти Ізраїлю перехопити все, що Іран спрямує в його бік, подібно до того, як США запропонували свою допомогу в квітні, коли Іран запустив безпілотники і ракети в бік Ізраїлю, переважна більшість яких була успішно перехоплена.