Польські спецслужби викрили мережу російських і білоруських кібердиверсантів, які мали намір проникнути у системи державних органів влади і місцевого самоврядування РП з метою викрадення інформації та подальшого шантажу.

Про це під час спільної пресконференції заявили віцепремʼєр-міністр, міністр цифрофізації Польщі Кшиштоф Гавковський і міністр внутрішніх справ Томаш Сємоняк, передає кореспондент Укрінформу.

«Останніми днями... нам вдалося викрити групу, яка мала конкретні цілі в Польщі та діяла з конкретного місця», – зазначив Гавковський.

Він наголосив, що метою діяльності російських і білоруських спецслужб у Польщі було вивідування інформації з метою подальшого шантажу та, фактично, ведення кібервійни.

«Все розпочалося з Polada (польське антидопінгове агентство – ред.) у межах ширшої операційної гри спецслужб, завданням яких був пошук способів проникнення до інших польських інституцій - як на рівні місцевого самоврядування, так і на рівні державних компаній, пов’язаних зі сферою безпеки», – наголосив віцепремʼєр-міністр.

За його словами, ці інституції були попереджені спецслужбами. Завдяки оперативним діям вдалось уникнути викрадення даних.

Гавковський пояснив, що метою кібератак було «спричинити політичний, військовий та економічний параліч у Польщі».

Урядовець повідомив, що у першій половині 2024 року зареєстровано понад 400 тисяч кібератак, польські служби за цей час вжили близько 100 тисяч дій, щоб виявити, хто стояв за цим. Порівняно з минулим роком кількість кіберінцидентів зросла на 100% - за весь попередній рік їх зафіксовано 370 тисяч, наголосив Гавковський.

Своєю чергою глава МВС Польщі нагадав, що від січня польські спецслужби затримали понад 10 осіб, які планували диверсії в РП.

На його переконання, необхідно внести зміни до національного законодавства щодо протидії кіберзагрозам, зокрема, передбачити зобов'язання операторів, які діють у Польщі, зберігати дані на серверах на території країни, а не за кордоном.