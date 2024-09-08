Ердоган закликає ісламські держави створити альянс проти Ізраїлю

“Єдиний крок, який спинить ізраїльську зарозумілість, ізраїльський бандитизм й державний тероризм - це союз ісламських держав”, - прокоментував Ердоган вбивство цього тижня ізраїльськими військовими турчанки, яка брала участь у протестах проти розширення поселень на окупованому Західному березі,- інформує Reuters.

За його словами, намагання Туреччини покращити відносини із Єгиптом й Сирією мають на меті “формування лінії солідарності проти все більшої загрози експансіонізму”, яка наражає на небезпеку Ліван й Сирію.

Водночас глава МЗС Ізраїлю Ізраєль Катц заявив, що словами Ердогана це - “небезпечна брехня й підбурювання”. Він наголосив, що президент Туреччини роками співпрацює з Іраном у підриві зважених арабських режимів у регіоні.

Нагадаємо, у ізраїльській армії не підтвердили, що застрелили іноземку під час протестів, але пообіцяли провести з цього приводу детальні розслідування.