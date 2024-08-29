Американський завод збільшив виробництво бєприпасів для України на 50%

У штаті Пенсильванія завод із виробництва боєприпасів, які відправляють в Україну, збільшив виробництво на 50% і планує ввести в експлуатацію додаткові потужності.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на американських посадовців.

Підприємство знаходиться у місті Скрентон, штат Пенсильванія, де розрізають і виковують 907-кілограмові сталеві бруски на 155-мм снаряди для гаубиць. Готові снаряди відправляють до штату Айова, де їх начиняють вибухівкою, після чого багато боєприпасів доставляють в Україну.

Посадовці стверджують, що завод у Скрентоні, разом із двома іншими заводами із виробництва боєприпасів у сусідньому місті Вілкс-Барре, нещодавно збільшив виробництво із 24 до 36 тисяч патронів на місяць.

Керівництво оборонного заводу в Скрентоні заявило, що наразі розробляються три нові виробничі лінії, які дозволять підприємству виготовляти ще більше критично важливих снарядів.

«Зараз ми зосереджені на 155-мм снарядах. Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб досягти мети, поставленої перед нами Пентагоном»,– сказав представник керівника підприємства у Скрентоні Річард Гансен.

Сполучені Штати відправили в Україну понад 3 мільйони 155-мм артилерійських снарядів з початку повномасштабного вторгнення Росії, свідчать дані американського уряду.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня Сполучені Штати Америки оголосили про надання чергового пакета військової допомоги Україні в обсязі 125 мільйонів доларів.