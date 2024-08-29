Глава МЗС Литви дорікнув країнам ЄС за затримку з поставками обіцяної зброї Україні

Багато країн ЄС не виконують своїх зобов’язань щодо вчасного надання Україні обіцяної зброї, що ускладнює ситуацію на фронті.

Про це перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС в четвер у Брюсселі сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає кореспондент Укрінформу.

Як підкреслив Ландсбергіс, країни ЄС мають поставити собі запитання, чи в жорстоких атаках Росії на цивільні обʼєкти в Україні немає їхньої провини. Він звернув увагу, що з обіцяних Україні ЗРК Patriot Київ не отримав ще жодної, від червня Київ не отримав жодного пакета боєприпасів від країн ЄС, Україна почала експлуатувати лише невелику кількість винищувачів F-16.

Ландсбергіс зауважив, що часто обіцяна якоюсь країною ЄС ще торік Україні зброя може бути доставлена на фронт лише в 2027 році. Буває, що поставлена зброя непридатна на фронті або потребує ремонту.

«Тому я запитую, чи ми не є частиною проблеми, чи ми до цього ставимося серйозно, чи ми дійсно вживаємо заходів, щоб ці жахливі речі припинилися? - сказав Ландсбергіс.

Натомість, як наголосив глава МЗС Литви, українці мають воювати тим, що в них є зараз, і цієї зброї стає все менше.

З іншого боку він звернув увагу, що Росія має надійних друзів – Іран і Північну Корею - і вони готові постачати РФ обіцяну зброю.

Тому, як підкреслив міністр, європейські політики гарно розповідають своїм громадянам про допомогу Україні, а коли справа доходить до поставок озброєння, то ситуація виглядає зовсім по-іншому.

За його словами, Україна та країни Східної Європи дуже стурбовані інформацією, що Німеччина може скоротити бюджет на допомогу Україні.

«Ми розуміємо, що це ще політичний етап, що переговори тривають. Але можу вам сказати, що українці хвилюються, східний фланг (ЄС – ред.) стурбований, тому що ми всі розуміємо: якщо українці не отримають обіцяної допомоги, то для Путіна це відкриті двері для продовження (агресії – ред.)»,- наголосив литовський міністр.

Як повідомлялося, сьогодні у Брюсселі розпочалася неформальна зустріч Ради міністрів ЄС із закордонних справ, головним питанням якої є продовження військової підтримки ЄС на адресу України. Завтра це питання буде розглянуто під час неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС, яка також відбудеться у Брюсселі.