Велика російських військових об’єктів залишається в межах досяжності західних озброєнь

За оцінками ISW, хоча російські війська вивели літаки за межі досяжності наданих Заходом ракет Storm Shadow і ATACMS, значна кількість російських військових об'єктів залишається в межах досяжності західних озброєнь.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За даними військових аналітиків, обмеження на удари дозволяють російським військам використовувати укриття в глибокому тилу в Росії для підтримки військових операцій проти України.

ISW зауважує, що численні повідомлення західних ЗМІ вказують на те, що уряд США забороняє Британії надати дозвіл Україні використовувати ракети Storm Shadow для нанесення ударів по військових цілях в Росії.

Експерти Інституту створили інтерактивну карту відомих військових об’єктів, щоб проілюструвати, якою мірою обмеження США на використання ATACMS обмежують здатність України завдавати ударів по важливій військовій інфраструктурі в Росії.

У ISW наголосили, що передислокація російських літаків із 16 російських авіабаз у зоні дії ATACMS не зменшує важливості дозволу Україні використовувати ATACMS проти сотень інших російських військових об’єктів