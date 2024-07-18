Литва виділила мільйон доларів на відновлення зруйнованого Охматдиту
Литва серед перших, хто підтримує Україну в боротьбі з ворогом.
Уряд Литви в середу оголосив про виділення одного мільйона євро на відновлення київської дитячої лікарні «Охматдит», зруйнованої унаслідок російського ракетного удару 8 липня.
Про це повідомила міністр фінансів Гінтаре Скайсте на засіданні уряду, передає Укрінформ із посиланням на LRT.
«Ми отримали прохання про допомогу у відновленні лікарні, яка зазнала обстрілу в Україні, та пропонуємо виділити 1 мільйон євро для допомоги жителям України, які постраждали від військової агресії Російської Федерації. Ми хочемо допомогти Україні якнайшвидше відновити зруйновану інфраструктуру. Ми запрошуємо інші країни приєднатися до нас», - сказала Скайсте.