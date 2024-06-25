Міжнародний суд в Гаазі видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Друга досудова палата Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт ще двох посадовців вищого військово-політичного керівництва рф.

Цього разу мова йде про:

генерала армії Сергія Шойгу – ексміністра оборони росії, який наразі обіймає посаду секретаря ради безпеки країни-агресора;

генерала армії Валерія Герасимова – начальника генерального штабу збройних сил росії – першого заступника міністра оборони рф.

Відповідне рішення Міжнародного трибуналу прийнято у тому числі на підставі доказової бази, здобутої слідчими Служби безпеки України.

Як встановило розслідування, обидва фігуранти причетні до вчинення воєнних злочинів проти цивільного населення України.

Задокументовано, що щонайменше з 10 жовтня 2022 року по 9 березня 2023 року Шойгу та Герасимов регулярно віддавали накази на проведення масованих ракетних ударів по об’єктах енергетики України.

Тоді окупанти прицільно обстрілювали українські енергогенеруючі підприємства та електростанції у різних регіонах нашої держави.

Унаслідок ворожих атак загинули та отримали поранення десятки мирних жителів України, сотні цивільних об’єктів були знеструмлені у холодну пору року.

Серед них – школи, дитсадки, лікарні та житлові будинки.

Такі дії Шойгу та Герасимова кваліфіковані Міжнародним кримінальним судом за Римським статутом як воєнні злочини та злочини проти людяності.

За даними слідства, для здійснення повітряних ударів по енергооб’єктах України окупанти використовували крилаті ракети, у тому числі типу «Калібр» та «Х-101».

Основні удари агресора було здійснено по підприємствах енергетичного комплексу у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Житомирській та Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, у березні цього року за матеріалами СБУ Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт ще двох російських посадовців, причетних до обстрілів цивільної інфраструктури України.

Фігурантами є:

командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил росії, генерал-лейтенант Сергій Кобилаш;

командувач Чорноморського флоту військово-морського флоту збройних сил рф, віце-адмірал Віктор Соколов.

Саме вони виконували накази Шойгу та Герасимова на здійснення ракетних ударів по енергооб’єктах України.