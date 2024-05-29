Трамп заявив, що «розбомбив би Москву», якби РФ напала на Україну за його президентства

На одному із заходів експрезидент США Дональд Трамп заявив, що розбомбив би Москву, якби РФ вторглася в Україну під час його перебування в Овальному кабінеті, пише The Washington Post.

За інформацією видання, на одному із заходів Трамп сказав, що він розбомбив би Москву і Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вторгся на Тайвань.

Ці слова здивували деяких донорів.

Експрезидент США неодноразово обіцяв швидко зупинити війну в Україні після перемоги на президентських виборах. За його словами, він дуже добре знає і диктатора Володимира Путіна, і українського президента Володимира Зеленського, тому йому вдасться «розв’язати цю проблему дуже швидко».

Він також заявляв, що зможе завершити війну «за 24 години». Трамп говорив, що «дозволив би» Росії захопити частину України й що США передають Україні забагато зброї.

У березні 2023 року Трамп заявив, що Путін нібито «хотів миру», а тепер він, «мабуть, отримає все». Колишній президент США також назвав російського диктатора «дуже розумною людиною».

Начальник ГУР Кирило Буданов заявляв, що Трамп та його однопартійці-республіканці не є прихильниками Росії. За його словами, можлива перемога Трампа на виборах у США його не надто непокоїть.