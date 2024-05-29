КНДР запустила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї

Північна Корея запустила понад 150 повітряних куль зі сміттям на територію Південної Кореї. Про це повідомляє Yonhap.

Таким чином Пхеньян відповів на листівки із закликом повалити північнокорейський режим, які відправлялися кулями з Південної Кореї.

За даними об'єднаного комітету начальників штабів ЗС Південної Кореї (JCS), з вечора вівторка, 28 травня, повітряні кулі перетинали кордон і падали в різних місцях по всій країні.

Зазначається, що в повітряних кулях були пластикові пляшки, батарейки, деталі взуття і навіть гній.

«Ці дії Північної Кореї явно порушують міжнародне право та серйозно загрожують безпеці нашого народу. Ми суворо попереджаємо Північну Корею негайно припинити свої нелюдські та вульгарні дії», — йдеться у заяві військових з Сеулу.

26 травня КНДР попереджала, що розкидає макулатуру та сміття у прикордонних районах у рамках акції «око за око».

Протягом багатьох років північнокорейські перебіжчики в Південній Кореї та місцеві активісти надсилали листівки у КНДР на повітряних кулях, щоб заохотити громадян до повстання проти диктаторського режиму.