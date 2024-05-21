До ініціативи Німеччини стосовно посилення ППО України долучились інші країни

За підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», що відбулося у понеділок, низка країн долучилася до ініціативи Німеччини стосовно посилення ППО України.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство оборони ФРН у соцмережі Х.

«Численні партнери хочуть підтримати ініціативу Німеччини щодо посилення ППО України, – ідеться в повідомленні. – Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Канада – допомагати матеріально, США, Велика Британія, Франція, Іспанія, Румунія, Бельгія, Литва – матеріалами й ракетами».

Латвія також має намір долучитися до ініціативи «Негайні дії щодо протиповітряної оборони» (IAAD – Immediate Action on Air Defence), започаткованої Міністерством оборони та МЗС Німеччини і спрямованої на посилення ППО України.