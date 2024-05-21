МКС вимагає ордера на арешт Нетаньягу

Прокурор Міжнародного кримінального суду вимагає видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта та трьох лідерів ХАМАСу.

Коментуючи вимогу прокурора Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, Глава європейської дипломатії Жозеп Борель заявив, що всі держави, які ратифікували статут МКС, зобов’язані виконувати рішення.

На сторінці Бореля в Х йдеться: «Усі держави, які ратифікували статут МКС, зобов’язані виконувати рішення суду».

За словами глави дипломатії, він «бере до відома» рішення прокурора МКС клопотати про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта і трьох лідерів ХАМАСу.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог назвав цю заяву обурливою.

«Будь-які спроби провести паралелі між цими жорстокими терористами та демократично обраним урядом Ізраїлю, який виконує обов’язок захищати своїх громадян, повністю дотримуючись принципів міжнародного права, є обурливими», — сказав він.

Президент США Джо Байден засудив вимогу прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана видати ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.