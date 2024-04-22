21-ша зустріч групи "Рамштайн" відбудеться 26 квітня

Наступна зустріч Контактної групи з оборони України, що відома також як "формат Рамштайн", планується на 26 квітня у форматі відеоконференції.

Про це повідомила очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен перед зустріччю європейських міністрів оборони.

Як з’ясувалося, засідання формату "Рамштайн" офіційно анонсував міністр оборони США Ллойд Остін ще наприкінці минулого тижня після зустрічі Ради Україна-НАТО, проте новина залишилася переважно непоміченою.

У Пентагоні зазначили, що засідання відбудеться 26 квітня і це буде 21-ша зустріч у віртуальному форматі – у другу річницю від першого "Рамштайну", де союзники під лідерством США почали координувати зусилля для військової підтримки України.