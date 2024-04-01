Партія Ердогана програла опозиції на місцевих виборах

Результати місцевих виборів стали значним ударом для президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який сподівався відновити контроль над містами менш ніж через рік після того, як він здобув третій термін на посаді президента.

Він очолив кампанію в Стамбулі, де він виріс і став мером.

Але Екрем Імамоглу, який вперше виграв вибори у місті у 2019 році, здобув другу перемогу для світської опозиційної Республіканської народної партії (CHP).

Це стало першим випадком після приходу Ердогана до влади 21 рік тому, коли його партія зазнала поразки на виборах по всій країні.

У Стамбулі проживає п'ята частина населення Туреччини, яке налічує майже 85 мільйонів осіб. Контролювати місто означає контролювати значну частину економіки Туреччини, включаючи торгівлю, туризм і фінанси, зауважує видання.

У столиці Анкарі опозиційний мер Мансур Явас настільки випередив свого суперника на 59%, що оголосив про перемогу, коли назбиралося менше половини голосів. Прихильники заблокували всі основні дороги у місті, розмахуючи прапорами та сигналячи в автомобілях.

Важливо, що CHP також була на шляху до перемоги в багатьох інших великих містах Туреччини, включаючи Ізмір і Бурсу, Адану та курорт Анталію.

70-річний президент Ердоган визнав, що вибори пройшли не так, як він сподівався, але сказав своїм прихильникам в Анкарі, що вони означатимуть "не кінець для нас, а скоріше поворотний момент".

Під час виборчої кампанії Ердоган заявив, що це буде його остання, на тлі того, як його президентський термін закінчується у 2028 році.

Як вказує Hürriyet, після підрахунку 99,81% бюлетенів на місцевих виборах у Туреччині опозиційна Республіканська народна партія (CHP) отримала 37,7% голосів, правляча Партія справедливості та розвитку (AKP) - 35,49% голосів виборців на виборах мерів, а також 34,44% та 32,43% відповідно на виборах до місцевих рад.

Доповнення

Близько 61 мільйона турків мали право взяти участь у недільних виборах, і понад мільйон молодих виборців голосували вперше. За оцінками, явка становила понад 77% у 81 провінції країни.