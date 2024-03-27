300 бронеавтомобілів LMV незабаром прибудуть з Бельгії в Україну

Бельгія в рамках нового пакету військової допомоги передасть Україні нову партію броньованих позашляховиків Iveco LMV. До неї увійдуть 300 бойових машин, повідомило видання Shephard Media.

Коли саме Брюссель передасть Києву ці армійські машини – не уточнюється. Очевидно, це відбудеться протягом 2024 року.

На озброєнні ЗСУ вже є армійські автомобілі LMV 4x4. Ще у 2023 році українські захисники отримали від Бельгії 80 таких армійських автомобілів. Ще 14 бронеавтомобілів Iveco LMV Lynx нашій країні передала Норвегія.

У чому важливість такої машини?

Рівень балістичного захисту – 3-й по стандарту STANAG 4569. Це означає, що бронювання захищає від кулі, випущеної з відстані 30 метрів. Екіпаж машини захищений від СВУ (саморобних вибухових пристроїв) та мін. На кожних дверях є три петлі, завдяки чому під час вибуху СВУ чи міни всередину машини не проникає вибухова хвиля. У Iveco LMV перших поколінь на кожних дверях було дві петлі, тобто зхазист від СВУ та мін був гірший.

Iveco LMV сьогодні стоїть на озброєнні армій кількох країн світу, зокрема, Італії, Норвегії, Великобританії, Бельгії та Чехії. Головний отримувач – італійська армія. Армія Норвегії використовувала ці машини під час бойових дій в Афганістані. Вони супроводжували колони, виконували розвідувальні функції, проводили патрулювання.