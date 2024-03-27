Бельгія долучилась до підготовки українських пілотів на F-16

Бельгія вирішила відправити до Данії 50 своїх солдатів та два літаки для навчання українських військових на F-16. Вони пробудуть там вісім тижнів. Про це повідомляє Beldefnews.

Видання пише, що цього понеділка міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер та начальник оборони Збройних сил Бельгії адмірал Мішель Хофман відвідали місце навчання у Данії.

"Для експлуатації парку F-16 технічна частина така ж важлива, як і льотна, тому Міноборони співпрацює з партнерами у бельгійській оборонній промисловості не лише для навчання українських технічних фахівців, а й для надання необхідних технічних засобів підтримки повітряного флоту", - сказала Дедондер.