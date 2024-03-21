На “Сичі” донатять москвичі ― під час “виборів путіна” росіяни скидали гроші на дрони для ГУР
Свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом і євро на дрони для ГУР .
Під час міжнародного благодійного збору на закупівлю чергової партії ударно-розвідувальних безпілотників “Сич” для підрозділів ГУР МО України найактивнішими виявились громадяни росії.
За чотири дні до волонтерської акції, яку проводить телеканал “Freedom”, долучилося майже 3000 людей. З них ― 1538 росіян, зокрема 200 москвичів, які відсканували qr-код із екранів своїх телевізорів та ґаджетів.
Символічно, що пік донатів на дрони для українських розвідників від громадян держави-агресора збігся із проведенням так званих “виборів путіна”. Замість участі у кремлівському фарсі свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом і євро заради свободи своєї держави.
Це найкраща інвестиція у вільне майбутнє росії, яке може настати лише у разі цілковитого знищення та демонтажу терористичного режиму в кремлі.
До міжнародного збору на БПЛА “Сич” для воєнних розвідників також долучились українці, які перебувають за кордоном, громадяни Латвії, Німеччини, Польщі, Молдови та інших держав. Дякуємо!
Збір триває!
Необхідна сума ― 25 мільйонів гривень.
Банка: https://send.monobank.ua/jar/35fgFkrftr
Офіційні реквізити збору:
Приватбанк
Найменування отримувача: БО БФ ДІАНИ ПОДОЛЯНЧУК
Код отримувача: 44788312
Рахунок отримувача: UA133052990000026006026110711
Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
Призначення платежу: на БПЛА “СИЧ” для ГУР МОУ