Міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи засідання формату "Рамштайн" у вівторок, пообіцяв, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати військові зусилля України проти Росії, у той час як Конгрес США продовжує гальмувати фінансування для Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму вступному слові Остін сказав, що Росія заплатила приголомшливу ціну за війну, повторивши оцінки, що щонайменше 315 тисяч російських військових було вбито або поранено під час війни, яка коштувала РФ до 211 мільярдів доларів.

"Українські війська стикаються з важкими умовами і важкими боями. А мирне населення України терпить постійні обстріли російськими ракетами та іранськими безпілотниками. Але Україна не відступить. І Сполучені Штати також не будуть", – сказав Остін.

"Сполучені Штати не дозволять Україні зазнати поразки. Ця коаліція не дасть Україні зазнати поразки. І вільний світ не дасть Україні зазнати поразки", – запевнив глава Пентагону.

Він нагадав, що лише минулого тижня США оголосили про додаткову безпекову підтримку України вартістю 300 млн доларів. Остін назвав цей захід "надзвичайним" з метою підтримати нагальні потреби у протиповітряній обороні, артилерії та протитанкових можливостях.

"Ми залишаємось рішучими у наданні України ресурсів, яких вона потребує, щоб протистояти агресії Кремля", – запевнив Остін.

Нагадаємо, днями спікер Палати представників США Майк Джонсон фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами – щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.

Також він допустив, що допомогу Україні і Ізраїлю все ж розділять на окремі проєкти. Будь-який новий проєкт повинен буде отримати достатньо голосів і в Палаті представників, і у Сенаті.