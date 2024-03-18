Путіну намалювали 87,28% голосів на “виборах” президента РФ

Центральна виборча комісія Росії заявила, що Владімір Путін за підсумками опрацювання 100% «виборчих протоколів» переміг на «виборах» президента з 87,28% голосів виборців.

На другому місці опинився Ніколай Харитонов (КПРФ) – 4,31%, на третьому – Владіслав Даванков (“Нові люди”) – 3,85%, Лєонід Слуцкій (ЛДПР) із 3,2% на четвертому.

Раніше в ЦВК РФ заявили, що загальна явка виборців на виборах президента Росії стала рекордною за всю історію президентських кампаній у країні з 1991 року та становила 77,44%.

Зазначимо, що Путін після закінчення голосування заявив, що вважає своїм першочерговим завданням на посту президента війну з Україною «дуже хорошим темпом і з чудовою якістю», і додав, що не виключає повномасштабного конфлікту між Росією та НАТО.