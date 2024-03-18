КНДР з минулого року передала росії 7 тисяч контейнерів зі зброєю

Північна Корея з минулого року поставила росії близько 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням.

Про це повідомив міністр оборони Південної Кореї Шин Он Сік, його цитує Sky News.

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Він розповів, що спочатку КНДР доставляла зброю для росії морем, але останнім часом все частіше використовує для цього залізницю.

Пхеньян, ймовірно, отримав в обмін на снаряди та обладнання понад 9 тисяч контейнерів допомоги.

Зазначається, що росія та Північна Корея продовжують заперечувати передачу Кремлю товарів військового призначення.

Нагадаємо, у лютому в Офісі генпрокурора повідомили, що росія використала проти України вже 24 балістичні ракети з КНДР. Також СБУ підтвердила, що росія б'є Україною північнокорейськими ракетами Hwasong-11.