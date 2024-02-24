До другої річниці війни європейські інституції виразили свою підтримку Україні

Сьогодні трагічна річниця з початку повномасштабної загарбницької війни Росії проти України, що є очевидним порушенням міжнародного права та Статуту ООН. Два роки насильства, жорстокості, терору та руйнування. Ми ніколи не забудемо перший шок від нападу, жах від здійсненого у Бородянці, Бучі та Маріуполі.

Однак попри всі звірства та страждання, що тривають по всій країні, Україна стоїть непохитно. Героїчний український народ демонструє силу духу та рішучість у захисті Батьківщини й боротьбі за свою свободу та наші спільні європейські цінності.

Європейський Союз завжди підтримуватиме незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Незаконна анексія Криму та Севастополя 10 років тому знаменувала початок тривалої агресії Росії проти України.

Росія та її керівництво несуть повну відповідальність за цю війну та її глобальні наслідки, а також за скоєні нею тяжкі злочини. Ми, як і раніше, сповнені рішучості притягнути її до відповідальності, зокрема, за злочин агресії.

Щодня Україна зіштовхується із постійними жорстокими та масовими атаками свого агресора. Більше ніж будь-коли, ми залишаємось єдиними та вірними нашій обіцянці підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Для народу України, для миру й безпеки в Європі та для того, щоб панував заснований на правилах міжнародний порядок.

Європейський Союз продовжуватиме свою сильну та непохитну політичну, військову, фінансову, економічну, дипломатичну та гуманітарну підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе, захистити своїх людей, свої міста та критичну інфраструктуру, відновити територіальну цілісність, повернути тисячі депортованих дітей та завершити війну.

Євроcоюз вирішив розпочати переговори про вступ з Україною та допомагатиме їй на шляху до членства в ЄС. Майбутнє України – в Європейському Союзі. ЄC продовжуватиме надавати Україні постійну та прогнозовану фінансову підтримку. Пакет фінансової допомоги обсягом 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки допоможе Україні задовольнити її нагальні потреби, відновити економіку, допомогти суспільству, модернізувати інституції та консолідувати демократію і верховенство права.

Ми продовжуватимемо задовольняти нагальні військові та оборонні потреби України, включаючи термінові поставки необхідних боєприпасів та ракет. Ми вжили безпрецедентних дій на рівні ЄС за для нарощування виробництва європейської оборонної промисловості. Ми продовжимо збільшувати потужності, що дозволить нам посилити нашу військову підтримку та співпрацю з Україною, одночасно зміцнюючи нашу обороноздатність та європейський суверенітет. Ми також працюємо над майбутніми зобов’язаннями щодо безпеки, які допоможуть Україні захистити себе, протистояти спробам дестабілізації та стримувати акти агресії у майбутньому [i].

Росія та її лідери будуть платити збільшену ціну за свої дії. Разом із партнерами ми запровадили безпрецедентні санкції проти Росії та тих, хто бере участь у війні. Ми залишаємося готовими посилити тиск на Росію, щоб обмежити її здатність вести війну. Ми також зробили перші конкретні кроки щодо спрямування доходів від знерухомлених російських активів на підтримку України. Ми продовжуватимемо цілеспрямовані дії щодо подальшої ізоляції Росії на міжнародних форумах.

Ми підтримуємо українську Формулу миру для справедливого, всеосяжного та тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН та міжнародного права, а також усі зусилля щодо Глобального саміту миру за найширшої міжнародної підтримки.

Сьогодні наші прапори майорітимуть пліч-о-пліч як символ нашої солідарності, відданості та рішучості.