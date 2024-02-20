На одному з пунктів на кордоні відновився рух легкових автомобілів та автобусів

Після 17:00 відновився рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску «Хребене - Рава-Руська». Протестувальники також висловили готовність щогодини пропускати по 1 вантажівці в обох напрямках.

Також учасники акції протесту готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску «Зосін-Устилуг». Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по 5 легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по 1 вантажівці на в'їзд до Польщі й по 3 вантажівки на в’їзд в Україну. Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі.

Після 18.00 мітингувальники розблокували рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску «Долгобичув-Угринів». Водночас протестувальники мають намір пропускати щогодини лише по 4 вантажівки на вʼїзд в Україну та по 1 вантажівці – на виїзд з України.