Схема Понци на 500 миллионов долларов в Лас-Вегасе привела к судебному иску против Wells Fargo

На прошлой неделе против Wells Fargo Bank был подан судебный иск в связи со схемой Понци на сумму около 500 миллионов долларов, предположительно управляемой юристом из Лас-Вегаса.

Мэтью Бизли

Мэтью Бизли, адвокат из Лас-Вегаса якобы управлял схемой Понци. Сюжет привел к судебному иску против банка Wells Fargo. (Изображение: Wall Street Journal )

Судебный процесс был подан против финансового учреждения в Сан-Франциско назначенным судом ликвидатором, Джеффом Винклером, генеральным директором American Fiduciary Services, которому федеральный судья поручил разобраться в сложной ситуации.

В иске утверждается, что банк должен был знать, что происходит со счетами, которыми пользовался прокурор Мэтью Бизли . На счетах хранились деньги, принадлежащие его клиентам.

Цитата: С точки зрения банка мошенническая схема была очевидна», — говорится в иске. «Схема Понци такого масштаба не может работать тайно через IOLTA [Проценты на трастовом счете юристов] и различные счета связанных сторон».

Также действия банковских служащих оказывали «активное содействие» схеме, говорится в иске.

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Как сообщает The Street , менеджер филиала Wells Fargo в Хендерсоне, штат Невада, сообщил своим боссам о подозрительных транзакциях . Другие сотрудники банка также отметили свои подозрения. Во многих случаях депозиты на счет производились в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, а не в Неваде, что вызывало опасения.

«Однако в каждом из нескольких случаев Wells Fargo отреагировала на отчеты, предписав сотрудникам филиала выполнить подозрительные транзакции», — говорится в иске.

С большими депозитами на счете Wells Fargo смогла заработать деньги за счет процентных платежей.

Около 10 миллионов долларов пропали без вести

По словам прокуроров, от инвесторов, участвующих в заговоре, было получено от 460 до 500 миллионов долларов обманным путем.

Уинклер недавно сообщил, что от 7 до 10 миллионов долларов, которые получил Бизли, в настоящее время пропали без вести, сообщает Las Vegas Review-Journal . Бизли утверждал, что заплатил от 15 до 20 миллионов долларов букмекеру «в результате игорного долга и вымогательства». В какой-то момент его долг по азартным играм оценивался в 4 миллиона долларов.

На эти деньги он якобы купил роскошные дома, частный самолет, лодки и модные автомобили.

Предыдущие судебные процессы

Судебный иск на прошлой неделе — не первый судебный процесс против Wells Fargo в связи со схемой. В марте 2022 года инвесторы подали иск против банка и Бизли. В прошлом году на Бизли также подала в суд Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).

В отдельном уголовном деле Бизли было предъявлено обвинение по пяти пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и трем пунктам обвинения в отмывании денег для этой схемы. В заговоре участвовало более 1000 жертв, и он рекламировался как способ заработать деньги на истцах, потерпевших от телесных повреждений, которые хотели получить досрочную выплату по урегулированию.

Истцы были готовы платить высокие проценты, чтобы занять деньги на 90 дней. Инвесторы могли «приобретать доли» в поселениях и получать не менее 12,5% прибыли каждые 90 дней, сообщил телеканал Лас-Вегаса KLAS со ссылкой на судебные документы.

Согласно обвинительному заключению, Бизли использовал деньги новых инвесторов для выплаты процентов и возврата основной суммы долга прежним инвесторам, чтобы создать иллюзию существования истцов, обвиняемых в причинении телесных повреждений.

Согласно Review-Journal, многие из жертв были членами Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, также известной как мормоны .

Бизли был арестован в марте 2022 года после вооруженного противостояния в его доме, во время которого его застрелили агенты ФБР. Он признался в схеме Понци, разговаривая с переговорщиком ФБР.

Юридическая лицензия Бизли была приостановлена ​​​​после того, как появились обвинения.

Как сообщает Review-Journal, деловой партнер Бизли Джеффри Джадд не был арестован в связи с этой схемой . Он был идентифицирован как владелец компании под названием J&J Entities.

В заявлении для Casino.org представитель Wells Fargo Лори В. Кайт отказалась комментировать судебный процесс, учитывая, что это «активный судебный процесс».