Британія передала Україні понад 1000 одиниць техніки для розмінування

Велика Британія передала Україні понад 1000 металошукачів VALLON та 100 комплектів для знешкодження бомб, щоб допомогти очистити мінні поля та зробити безпечною відновлену територію, будинки цивільного населення та інфраструктуру, -

повідомляє британський уряд.

"Використання Росією наземних мін та націленість на цивільну інфраструктуру підкреслюють шокуючу жорстокість путінського вторгнення. Цей останній пакет підтримки Великої Британії допоможе Україні безпечно розміновувати землю та будівлі, повертаючи свою законну територію" - заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Дане обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів є одним з найновіших серед широкого спектру обладнання, яке Велика Британія передала Україні на підтримку її боротьби проти російського незаконного вторгнення.

У британському уряді нагадують, що Велика Британія була першою країною в Європі, яка надіслала військову допомогу Україні, відправивши тисячі протитанкових ракет NLAW на початку 2022 року. З того часу Королівські військово-повітряні сили здійснили понад 240 польотів, щоб доставити тисячі тонн військової допомоги від Великої Британії та міжнародних партнерів, від сучасних ракет до одягу для підтримки військ в умовах суворої зими.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Британія виділить 2,3 млрд фунтів стерлінгів на допомогу Україні у 2023 році.