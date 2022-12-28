Санкційний тиск змушує росію вилучати з Фонду національного добробуту по 4-5 мільярдів доларів щомісячно

За підсумками року падіння ВВП держави-агресора спостерігається на рівні 4,5 - 5%. Цього недостатньо, проте з початку 4-го кварталу чітко простежуються ознаки фінансового стресу російської економіки. Починаючи з жовтня росія почала значні вилучення з Фонду національного добробуту для поповнення бюджету – на рівні 4-5 млрд доларів щомісячно. На цьому наголосила Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко під час прямого ефіру на Національному телемарафоні 27 грудня.

«Ми вважаємо, що санкції – це м’який інструмент, але ми дуже хочемо перемогти в цій війні і застосовуємо всі інструменти, які можуть наблизити нашу перемогу. Санкції лише в поєднанні з військовими діями можуть дати достатній ефект. Ми вже чітко простежуємо ознаки фінансового стресу держави-терориста. Це і вилучення на користь бюджету коштів з Фонду національного добробуту, і вилучення 20 млрд доларів з Газпрому через спеціальний податок, і незаплановане залучення коштів на внутрішньому ринку», - зазначила Юлія Свириденко.

Перший віце-прем’єр-міністр додала, що за підсумками 2023 року російська економіка скоротиться на 5,6%. Зокрема, найбільш очікуваним буде обвал прибутку від експорту нафти і газу. Наступного року обвал прибутку від експорту нафти і газу може скласти більш ніж на 50% через ембарго ЄС на сиру нафту та нафтопродукти, Price Cap на нафту тощо. Очікується, що доходи росії впадуть нижче критичного рівня в 40 мільярдів доларів на квартал. Україна працює над тим, щоб гранична ціна на нафту якнайшвидше була знижена до 35 доларів за барель.