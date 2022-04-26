Відомий у світі митець скасував свою виставку у Ватикані через позицію Папи Франциска по Україні

Найтитулованіший у світі фотограф з українським корінням і козацьким серцем Сергій Мельникофф, який 10 років тому став Національним Героєм Чеченської

Республіки Ічкерія за особисту інформаційну війну з Росією, зняв анонс персональної виставки «Чотири вершники Апокаліпсису», яку мав провести на площі Святого Петра у Ватикані.

Це сталося через проведення Понтифіком Франциском I Хресної ходи в Колізеї, що відбулася 15 квітня за участю українки та росіянки, які несли Хрест, як символ «братських народів».

Звертаючись до Папи, митець сказав: Будучи стовпом моралі для значної частини людства, Ваша святість зробила помилку, яка гірша, ніж зрада заповідей Христа. Ваша святість сприймає добре ставлення народів світу до українських біженців на основі расистських стереотипів. Я далекий від думки трактувати Біблію і Старий Завіт, але життя Христа в цих великих книгах не дозволяє робити таких примітивних висновків навіть студенту Папського університету Світ бачить у Вас великого миротворця. Так станьте їм виведіть людей із Маріуполя. Росіяни можуть Вас убити, звісно. Такий «російський світ у цілому.

Але в цьому випадку світ до кінця зрозуміє нелюдську натуру жителів Росії. А Ви переконаєтесь на особистому прикладі у величині, допущеної Вами помилки. На виставці Чотири вершники Апокаліпсису; повинні бути показані роботи у стилі біблійної тематики. Центральний твір експозиції відображає найвідомішу у світовому християнстві тему Чотирьох вершників Апокаліпсису, які говорять мовою старозавітних символів і демонструють головних персонажів шостого розділу Одкровення Іоанна Богослова, останньої книги Нового Завіту в Біблії, відомої як Апокаліпсис.

Одкровення Іоанна Богослова єдина апокаліптична книга в каноні Нового Завіту, яка описує події, що передують Другому приходу Ісуса Христа на Землю, які, згідно з пророцтвами Біблії, супроводжуватимуться кінцем світу та катастрофою планетарного масштабу.

Зараз митець з камерою переносить бачення біблійних сюжетів на багатостраждальні точки нашої країни, що зазнали навали російських орків. Виставку також буде показано після війни у ​​головному храмі України Володимирському соборі.

Сергій Мельникофф є засновником Міжнародного благодійного фонду Душа України, головою Ради піклувальників якого був легендарний Борис Патон. Попри наполегливі вимоги свого уряду покинуть Україну, всесвітньо відомий митець продовжує залишатися в в нашій країні, де працює над особистими творчими проектами та займається гуманітарними програмами для українських біженців.

За роки роботи в Україні фотомитець був нагороджений двома орденами Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого та орденом Георгія Побідоносця.

Офіційною особою творчості Сергія Мельникоффа є лауреат Нобелівської премії миру, духовний лідер буддистського світу XIV Далай Лама.

На світлині: Премєрміністр України Арсеній Яценюк вручає світлині Сергія Мельникофф Понтифіку Папі Франциску I. Ватикан, 2014 рік.

Web сайт митця: http://worldphoto.us