Денис Монастирський: 30 % закладів освіти усіх рівнів забезпечено укриттями

​Про найбільш актуальні питання, пов’язані з початком нового навчального року розповів в етері телемарафону «Єдині новини» міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Мова йшла про підготовку навчальних закладів до занять офлайн.

«Розуміння готовності до навчального процесу сьогодні зовсім інше. Два роки ми переживали онлайн навчання через пандемію, наразі маємо черговий виклик – війну. В першу чергу в цих умовах ми маємо дбати про безпеку дітей», - повідомив міністр.

Аби створити безпечні умови для навчання за партами, сьогодні працівники ДСНС беруть участь в обстеженні об'єктів закладів освіти з метою визначення можливості їх використання для укриття.

«Першу скрипку в цьому процесі відіграють органи місцевої влади, адже саме вони відповідальні за підготовку. Ми своєю чергою закріпили за кожним навчальним закладом в регіонах рятувальника – це конкретний працівник, який також відповідатиме за те, чи готовий заклад до нового навчального року. На сьогодні за нашими даними укриттями забезпечено близько 30% закладів освіти усіх рівнів», - зазначив міністр.

Найкращі показники в Одеській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, а також у м. Києві.

«Також ми розуміємо, що в частині шкіл очні заняття не розпочнуться – мова йде про регіони, де ведуться активні бойові дії. В так званих тилових областях планується офлайн. До того, кількість дітей в цих регіонах зросла через внутрішнє переміщення осіб. Там органи місцевого самоврядування працюють над реалізацією рекомендацій ДСНС щодо підготовки укриттів згідно з нормами. Тривають перевірки», - повідомив Денис Монастирський.

Нагадаємо, з метою надання допомоги органам влади та керівникам навчальних закладів ДСНС розробила та оприлюднила на своєму офіційному сайті рекомендації стосовно організації укриття, алгоритми дій із забезпечення укриття учасників освітнього процесу та пам’ятку керівника закладу освіти.

Крім стану готовності укриттів фахівці перевіряють наявність та справність систем оповіщення, стан пожежної безпеки, приділяється увага навчанню персоналу та учнів діям в умовах війни та інших надзвичайних ситуаціях.

Аби додатково убезпечити школярів міністр рекомендував кілька простих, проте достатньо ефективних рішень. Зокрема. встановлення в навчальних закладах кнопок виклику поліції, камер відеонагляду та огорожі шкільних територій.

Також в етері телемарафону він порадив батькам особисто відвідати школу.

«Я впевнений, батьки мають особисто переконатися, що їхня дитина буде у безпеці під час навчання, а умови перебування під час повітряної тривоги належні. Забезпечити безпеку дітей у школі значно простіше, аніж дома - бо це організований підхід до навчання, і до безпеки» - переконаний очільник МВС.