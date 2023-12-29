Стиральная машина не сливает воду: что делать

С появлением в домах современной бытовой техники поддерживать чистоту и ухаживать за вещами стало намного легче. Автоматическая стиральная машинка есть почти в каждой семье. Но иногда оборудование выходит из строя, неправильно работает, изнашиваются детали. Среди распространенных поломок встречается неисправность сливной системы, когда стиральная машина не сливает воду.

Почему машинка не сливает воду?

Нередко при запуске стиральной машины программа запускается, но затем неожиданно останавливается, и вода остаётся в барабане. В этом случае необходимо знать, как действовать, чтобы достать бельё и слить воду, не повредив технику.

Возможные причин возникновения поломки следующие:

Неправильно выбранная программа стирки или ее сбой.

Засор сливной системы, попадание постороннего предмета внутрь системы.

Перекрутился сливной шланг вследствие неправильного подключения машинки или при вибрации во время прокрутки барабана.

Пропало электричество в сети.

Перегружен барабан.

Изношенность деталей, перегорание двигателя или насоса.

При незначительных поломках можно обойтись собственными усилиями. Также можно воспользоваться услугами опытных мастеров ремонтников, которые в сжатые сроки устранят поломку.

Вызывать мастера или чинить самостоятельно?

Если вы обладаете необходимыми знаниями и навыками, вы сможете выполнить ремонт самостоятельно и не платить мастеру. Кроме того, вы сможете быть уверены в том, что ремонт будет выполнен качественно, так как вы будете делать его сами.

С другой стороны, ремонт стиральной машины самостоятельно может быть опасным. Если вы не знаете, что вы делаете, вы можете повредить стиральную машину еще больше. Кроме того, ремонт стиральной машины может быть сложным и трудоемким процессом. В таком случае лучше обращатся в специализированный сервисный центр. Комплексный ремонт стиральных машин в Киеве с предоставлением гарантии до 12 мес. выполняет сервисная компания «РемСервис» по приемлемым ценам.

Как отремонтировать машинку самостоятельно?

Прежде чем вызывать мастера, стоит рассмотреть возможность самостоятельного ремонта. В этом материале мы разберемся в причинах неполадки и предоставим пошаговое руководство по восстановлению нормальной работы вашей машинки.

Что можно сделать своими руками:

Неисправность решается исходя из причины по которой не работает слив в стиральной машине. Что можно сделать своими руками до приезда мастера: Сначала необходимо проверить правильность подключения стиральной машинки к системе водоотвода. Не должно быть никаких перекручиваний, дополнительных переходников, не предусмотренных конструкцией. Не допускается попадание внутрь инородных тел, клеящих веществ, смазки. Для проверки машинку надо отключить, отодвинуть от стены, выпрямить шланг, проверить его целостность. Если оборудование подключено верно, то стоит перезапустить программу стирку, проверить наличие опции «Отжим» или выбрать отдельную программу по полосканию и отжиму. Рекомендуется полностью отключить стиралку от сети, заново ее включить и установить правильный режим. Можно попробовать полностью сбросить все настройки и выбрать нужные. Многие производители рекомендуют регулярно проводить самоочистку и самодиагностику оборудования, если предусмотрена такая опция. Во время чистки удаляется известковый налет, появляющийся при работе с жесткой водой, накипь, другие загрязнения. Если данной опции не предусмотрено, можно самостоятельно провести очистку. Для этого в отсек для порошка засыпать пачку лимонной кислоты (20-30 г), выставить программу на максимальную температуру и запустить барабан на холостом ходу (без вещей). В зависимости от бренда в стиральных машинках самая высокая температура может быть разной. Выбирайте 70-90 градусов. Слить воду можно, открыв сливной фильтр, установленный в нижней части машинки. Он имеет вид небольшого прямоугольного или круглого отверстия, закрытого пластиковой крышкой. Перед откручиванием необходимо подставить миску для сбора жидкости. Если причина застоя воды в засорившемся патрубке, то необходимо отключить технику, прочистить трубы и слить воду.

При осмотре и ремонте стиральной машины предпочтительно сразу выполнить замену всех устаревших запчастей. С новыми деталями техника будет работать исправно без сбоев. Разбор бытового прибора и ремонт осуществляется только после извлечения белья и обесточивания.

На заметку: в большинстве случаев после отключения стиральной машинки от сети крышку барабана можно открыть через несколько минут. Поможет наклон техники назад в сторону, где находится сливной шланг. Останется вынуть белье, вручную ополоснуть его, выкрутить и просушить.

3 способа избежать проблем с сливом в стиральной машинке:

Чтобы в дальнейшем избежать проблем со стиркой когда машинка не сливает воду, необходимо точно придерживаться инструкций по эксплуатации, разработанных производителем:

Не перегружать барабан стиральной машины. Максимальная загрузка барабана указана в инструкции по эксплуатации. Перегрузка барабана может привести к тому, что вода не будет полностью сливаться, так как насосу будет сложно прокачать ее через слишком большое количество белья. Использовать качественные моющие средства. Использование качественных моющих средств также важно для правильной работы стиральной машины. Некачественные моющие средства могут оставлять на белье остатки, которые могут засорить фильтр стиральной машины и привести к проблемам со сливом воды. Регулярно проводить профилактику стиральной машины. Это включает в себя чистку фильтра, проверку сливного шланга и дренажного насоса. Чистка фильтра поможет удалить из него остатки моющих средств и белья, которые могут засорить сливной шланг и дренажный насос. Проверка сливного шланга поможет выявить возможные повреждения, которые могут привести к утечке воды и проблемам со сливом. Проверка дренажного насоса поможет выявить возможные неисправности, которые могут привести к тому, что вода не будет полностью сливаться из стиральной машины.

Если вы будете соблюдать все эти правила, то сможете избежать проблем со стиркой, когда стиральная машинка не сливает воду. Несоблюдение этих правил может привести к сбою в работе машины и, как следствие, к проблемам со сливом воды. Кроме этого важно регулярно проводить профилактику и замену износившихся деталей это позволит существенно продлить срок службы домашней техники.