Як дізнатися історію аварій авто через перевірку VIN-коду?

Вибір автомобіля з пробігом — завдання, яке потребує відповідального підходу. Один із ключових аспектів цього процесу — перевірка історії транспортного засобу. Надійним інструментом для цього є VIN-код, який містить важливу інформацію про автомобіль. Вичерпна перевірка номера авто виконується за допомогою спеціалізованих сервісів, таких як на AUTO.RIA.

Що таке VIN-код і чому він важливий

Він код (Vehicle Identification Number) — унікальний ідентифікаційний номер автомобіля, який надається кожному транспортному засобу виробником. Він складається з 17 символів (цифр та букв), які містять закодовану інформацію про:

марку, модель і рік випуску авто;

місце виробництва;

технічні характеристики.

Цей код дозволяє проводити перевірку номера авто, включаючи історію його експлуатації, пошкодження, кількість власників та інші важливі аспекти. AUTO.RIA працює з реєстрами США, Канади, Європи, Південної Кореї та інших країн, що забезпечує високу точність даних.

Як дізнатися історію аварій

Перевірка на ДТП передбачає звернення до спеціалізованих сервісів, які працюють із базами даних різних країн та організацій. Сервіс AUTO.RIA надає можливість отримати вичерпну інформацію про автомобіль, включаючи:

Аварії та страхові випадки. Сервіс дозволяє дізнатися про всі ДТП, офіційно зафіксовані в базах даних. Це включає інформацію про характер пошкоджень, страхові виплати та їх суми.

Пробіг та перевірка на скручування. Завдяки доступу до архівних даних, сервіс перевіряє всі зафіксовані пробіги, що допомагає виявити можливе скручування одометра.

Ремонти на офіційних СТО. Перевірка авто включає дані про ремонти, проведені на дилерських станціях техобслуговування, що дає змогу оцінити якість обслуговування.

Історія власників та реєстрацій. Інформація про кількість власників, місця реєстрації та дати купівлі авто допомагає оцінити його «біографію».

Обтяження та арешти. Сервіс перевіряє, чи перебуває автомобіль у розшуку, під арештом або з іншими юридичними обтяженнями.

Перевірка по номеру виглядає так: ви вводите код у відповідне поле, система звертається до баз даних, таких як державні реєстри, страхові компанії, аукціони та дилерські СТО, а після цього, ви отримуєте детальний звіт із повною інформацією про автомобіль.

Наприклад, розшифровка по номеру допоможе дізнатися, чи було авто в ДТП, які пошкодження отримало та чи сплачувалися страхові компенсації.

Які дані можна отримати під час перевірки

Під час перевірки можна отримати повну історію автомобіля, включаючи інформацію про всі ДТП, пробіг, юридичні обтяження, кількість власників та ремонти на офіційних СТО. Дані охоплюють зафіксовані страхові випадки, використання авто в таксі, реєстраційні записи та стан технічного обслуговування.

Сервіс також дозволяє дізнатися про історію авто за кордоном, наприклад, у США чи Канаді, включаючи реєстрації, пробіги, аварії та використання. Розшифровка по номеру забезпечує повне розуміння «біографії» транспортного засобу, що допомагає уникнути ризиків при покупці.

ЧОМУ ВАЖЛИВА ПЕРЕВІРКА ПО НОМЕРУ?

Крім VIN-коду, варто звернути увагу на держ номер авто, оскільки за ним також можна отримати частину інформації, зокрема щодо штрафів або розшуку. Наприклад, перевірка штрафу на авто дозволяє з’ясувати, чи є за автомобілем неоплачені штрафи, що також може вплинути на його вартість та подальшу експлуатацію.

Як використовувати сервіс перевірки на AUTO.RIA

Перевірка авто на AUTO.RIA — простий і ефективний спосіб отримати всю необхідну інформацію. Для цього потрібно:

Відкрити сервіс перевірки.

Ввести VIN-код або державний номер авто.

Почекати обробки запиту та отримати повний звіт.

Серед переваг сервісу виділяються доступ до міжнародних баз даних, швидкість та зручність, правдивість інформації та універсальність. Сервіс підходить як для покупців авто з пробігом, так і для продавців, які хочуть підтвердити прозорість історії.

Перевірка VIN-коду — важливий етап під час купівлі автомобіля. Використовуючи сервіс від AUTO.RIA, ви можете легко отримати повний звіт про історію авто, включаючи аварії, пробіг, юридичні обтяження та багато іншого. Це дозволяє зробити покупку максимально безпечною та прозорою.

Ретельна перевірка на ДТП та інші аспекти допоможе уникнути ризиків і придбати дійсно якісний транспортний засіб. Звертайтеся до AUTO.RIA, щоб бути впевненими у своєму виборі!