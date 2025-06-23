3 чинники, що формують ціну на ікру

Ікра містить велику кількість мінералів та вітамінів. Наприклад, у лососевій дуже багато вітамінів з груп B, А та Е, а також кальцію, магнію, заліза, йоду тощо. У 100 г червоної є близько 30 г білка, що вже складає денну норму людини. Тож купити ікру варто не тільки як делікатес, а також як смачний та корисний продукт. А вигідно зробити це можна на Novus.Online з доставкою по Києву та його околицях. При цьому вартість може відрізнятися, причин тому декілька.

Вид самої риби, з якої беруть ікру

Залежить вартість ікри від того, як вона видобувається, і від вартості самої риби. Рейтинг найдорожчих видів риби від найбільшого показника:

кижуч, чавича, нерка;

кета;

горбуша.

Останній вид є вже більш розповсюдженим, тож на нього ціна значно менша. При цьому до уваги не беруть форель. Цю рибу розводять у штучних умовах, тож дефіциту на неї немає. Загалом найдорожчим делікатесом у світі вважається ікра білої білуги. За один кілограм треба заплатити 25 тисяч доларів. На планеті немає більш дорогої їжі.

Умови вирощування

Чим якісніші умови утримання й вирощування риби, тим вище буде ціна на продукти, виготовленні з неї. Найдорожчу та якіснішу рибу утримують в чистій воді з можливістю протоку, годують натуральним кормом тощо.

Впливають на вартість продукту й умови дозрівання. Зазвичай цей процес триває від 7 до 20 років. Тож фермери й інвестори мають довго чекати й своєчасно переходити до видобутку в певний проміжок часу. Це також відбивається на вартості.

Тип обробки

Відрізняються методи обробки ресурсами, що до них залучені. Вони ж можуть впливати на смакові якості ікри. Виділяють декілька видів продукту на виході, залежно від способів обробки:

зерниста ікра без додавання консервантів — найдорожча, адже має кращу якість;

пастеризована — проходить обробку термічну, тому довше може залишатися свіжою;

паюсна — спочатку її замочують в гарячому розчині з сіллю, а далі пресують, такий продукт має насичений смак.

Також на остаточну вартість можуть вплинути пружність оболонки на виході, колір та розмір зерен, рівномірність зафарбовування їх. У першу чергу про категорію продуктів говорить виробник.