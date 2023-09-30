Какой пылесос лучше - выбираем по параметрам и производителю

Чтобы в доме было чисто и уютно, необходимо купить пылесос, который позволит убрать пыль, собрать пролитую жидкость или выполнит всю работу самостоятельно без участия хозяина. Но многие покупатели не знают, какой пылесос лучше с мешком или без, на какие параметры стоит обратить внимание, чтобы приобрести качественную технику, которая станет настоящим и незаменимым помощником.

Разновидности пылесосов, какой выбрать пылесос?

Перед тем, как приобрести технику, мы задумываемся над тем, какой фирмы пылесос лучше, но не над вопросом о его характеристиках и основных отличиях, а также правилах подбора.

Сегодня для домашнего использования на прилавках предлагается три вида пылесосов: классические со шнуром, беспроводные вертикальные и роботы-пылесосы. Все перечисленные модели имеют достоинства и недостатки, могут выполнять качественно поставленные цели, главное правильно подобрать их параметры.

Робот-пылесос можно выбрать для регулярной поверхностной уборки, вертикальный для быстрой, а классический - для генеральной.

Классический вариант пылесоса

Такой вариант пылесоса отлично справляется со сбором мусора, но его основным минусом можно назвать провод, который следует растягивать по всей квартире.

Пыль и мусор в традиционных пылесосах может собираться при помощи привычного мешка, контейнера - циклона или аквафильтра. Благодаря классическому пылесосу можно удалить шерсть, собрать пыль и крошки, тщательно убрать в каждом уголочке дома.

Типы мешков, какой пылесос лучше?

В случае выбора мешка, вам могут предложить пылесосы с многоразовым или одноразовым мешком. Многоразовый мешок требует к себе внимания, так как после наполнения его нужно опустошать, а одноразовый необходимо отсоединить и выбросить в мусор, но мешки следует постоянно докупать.

Контейнер-циклон позволяет во время уборки спрессовывать пыль в контейнере, поэтому опустошать его достаточно просто. Благодаря наличию нескольких уровней фильтрации мусора даже самые маленькие частички пыли оседают в нем и спрессовываются, благодаря чему воздух во время уборки становится чище.

Для того чтобы убрать квартиру или дом средних размеров до 60 кв. м достаточно отдать предпочтение контейнерам объемом 2 литра. Для больших частных владений следует выбирать контейнер большего объема. Контейнер менее чем на 2 литра специалисты не рекомендуют приобретать, так как он может быстро заполняться и придется его опустошать несколько раз за одну уборку.

Если вы не знаете, какой пылесос лучший, тогда отдайте предпочтение аквафильтру - это контейнер, в котором устанавливается специальный фильтр, позволяющий фильтровать воздух и максимально задерживать частички пыли. В такой контейнер заливается вода, благодаря чему попавшие частички пыли намокают и не распространяются по воздуху.

Фильтрация воздуха может быть различной - от 85-99% пыли, максимально качественно будут очищать воздух пылесосы относящиеся к классу S.

Разновидности мешков

Необходимо сказать несколько слов о мешках: они бывают одноразовые и выполняются из бумаги, а вот многоразовые могут быть синтетические и многослойные. Синтетические мешки предназначены для мелкого мусора и пыли, при желании их можно легко постирать. Многослойные мешки в свою очередь более выносливые, поэтому в них помимо привычного небольшого по размеру мусора можно собирать осколки и влажный мусор.

Мощность, габариты и тип уборки

Лучший пылесос классический, его необходимо выбирать по мощности. Она должна быть в пределах 300-350 Вт, но бывают и более мощные модели, которые работают в диапазоне от 350-500 Вт.

Не стоит выбирать модели меньше 300 Вт, если у вас есть домашние питомцы, такой вариант техники не сможет качественно удалить шерсть, ему просто не хватит мощности.

Традиционный вариант пылесоса может выполнять как сухую, так и влажную уборку. При покупке дополнительных насадок можно мыть окна или чистить другие поверхности. Стоит отметить, что такие варианты имеют большие габариты и их вес может варьировать в диапазоне 3-10 кг. Активировать работу пылесоса или переключить мощность можно при помощи специальных механических кнопок.

Какой производитель пылесосов лучше - очень сложно ответить, так как необходимо обращать внимание не только на бренд, но и на технические параметры агрегата. Специалисты выделяют несколько компаний, которые делают качественную, надежную и долговечную технику. К ним относят: Philips, Samsung, Bosch, KARCHER, LG, Tefal, Thomas.

Вертикальный пылесос, какой выбрать пылесос?

В отличие от классического пылесоса конструкция вертикального значительно преобразилась, в нем нет длинного шланга и его габариты довольно компактные. Контейнер и мотор располагаются на трубе. Такой вариант агрегата очень просто хранить, так как он займет минимум места.

В линейке вертикальных пылесосов представлены модели как беспроводные, так и проводные. От этого параметра напрямую будет зависеть стоимость выбранного агрегата.

Изначально вертикальные пылесосы создавались для того, чтобы убирать мелкие загрязнения, когда нет времени доставать большой классический пылесос.

Тип сбора пыли, какой пылесос лучше?

В вертикальных пылесосах предлагаются все три типа сбора пыли, но наиболее популярными являются обычные или циклонные контейнеры, при этом их объем может достигать не более 2 литров, чтобы не утяжелять конструкцию.

Мощность, габариты и тип уборки

Если у вас мало места и вы не знаете, какой выбрать пылесос, тогда стоит отдать предпочтение вертикальному, так его габариты намного компактнее классического. Их вес может достигать до 5 кг, но есть и модели в диапазоне 2-4 кг.

Беспроводные модели могут иметь различный автономный период работы, все зависит от их стоимости и объема батареи. К примеру самые простые варианты могут работать до 40 минут автономно, а продвинутые до 120 минут.

Вертикальный пылесос чаще всего выполняет сухую уборку, но может и влажную. Стоит отметить что модели, которые смогут выполнять влажную уборку будут стоить на порядок дороже и весить намного больше. Благодаря насадкам можно убирать не только напольные покрытия, но и чистить мебель или приводить в порядок шторы.

Какой лучше пылесос вертикальный или обычный вам никто не ответит, так как эти две модели созданы для выполнения различных задач. Поэтому если у вас однокомнатная квартира, возможно для уборки будет достаточно и вертикального. Но если комнат достаточно и есть дети и животные, то необходимо иметь вертикальный пылесос для текущей уборки, а классический для генеральной.

Лучший изготовитель пылесосов это тот, который делает качественные и надежные агрегаты. К самым лучшим брендам по производству вертикальных пылесосов стоит отнести: Okami, Xiaomi, Kitfort, Wollmer, Thomas, Dyson, Bosch, Philips.

Робот-пылесос

Какой пылесос лучше купить по цене? Вначале следует разобраться с тем, что робот пылесос представлен как в дешевом, так и в дорогом сегменте, чем дороже будет модель тем лучше она будет убирать, а также быстро находить станцию для заряда. Более дорогие модели и средний сегмент оснащены более продвинутыми возможностями, благодаря чему можно наслаждаться качественной уборкой.

Тип сбора пыли, какой пылесос лучше?

Лучший пылесос, представленный в роботах, может выполнять не только сухую, но и влажную уборку. Агрегаты могут иметь как привычный циклонный контейнер, который позволяет спрессовывать пыль или аквафильтр, задерживающий во время уборки большее количество пыли.

Объем контейнера у недорогих моделей составляет 1 литр, но встречаются роботы пылесосы и с большим объемом, что позволит убирать 3‑х комнатную квартиру.

Мощность, габариты и тип уборки

Стоит отметить, что роботы-пылесосы имеют только две формы - круглую и квадратную, их размер приблизительно одинаковый, диаметр агрегата составляет около 35 см, а высота не превышает 9-10 см. При этом вес пылесоса может составлять от 1 до 6 кг, но конкретно данный параметр вас не должен сильно интересовать, так как агрегат будет передвигаться самостоятельно.

Помимо привычных вариантов уборки робот-пылесос может выполнять также быструю уборку или обычную, либо только вдоль стен. Если робот зарядится после его разряжения, он возобновит уборку с того места, где ее закончил.

В зависимости от того, какую площадь необходимо убрать роботу-пылесосу, необходимо подбирать и емкость аккумулятора. Средним значением считается емкость 1800-2500, но для больших помещений можно найти и агрегаты с мощностью в 5200 мА/ч. На длительность работы пылесоса может влиять не только объем выбранного аккумулятора, но и заданные режимы - чем мощнее будет выбран режим, тем быстрее будет разряжаться гаджет.

К слову, некоторыми гаджетами можно управлять не только сенсорными кнопками расположенными непосредственно на нем, но и при помощи смартфона.

Если вы не знаете, какой пылесос лучше Томас или Зелмер, рекомендуем также ознакомиться с такими брендами: Okami, Panda, iClebo, Xiaomi, LG, Samsung, Redmond. Следует выбирать характеристики, подходящие под ваши требования, чтобы выбранная модель и бренд устраивали вас в функциональности, практичности и надежности.

Паровой пылесос

Мы поговорили о том, какой лучше пылесос, теперь можно обсудить новинку - пылесос с функцией пара, который выдает пар под давлением, при этом производится не только обеззараживание поверхности, а также отмывание грязи и пыли.

Благодаря такому пылесосу можно бороться не только с привычными бактериями, но и грибком, неприятным запахом или пылевым клещом.

Уровень шума, насадки, трубка и колеса, какой лучше пылесос выбрать?

Уровень шума в пылесосе может варьироваться в пределах 60-80 дБ. На уровень шумности влияет не только выбранная мощность пылесоса, но и его конструктивные особенности. Стоит отметить, что классические пылесосы с мешком относятся к наиболее тихим моделям.

В пылесосах также предлагаются дополнительные насадки, наиболее часто они прячутся под корпусом, поэтому не теряются и всегда под рукой. Чаще всего в стандартном наборе можно получить щетку для ковров, щелевую, для очистки мягкой мебели.

Дополнительные насадки можно купить самостоятельно. К примеру, если у вас дома паркет, следует обязательно купить щетку для паркета, а если есть ворсистые ковры и животные, в таком случае следует приобрести турбощетку, она позволит быстро и качественно собрать волосы и шерсть. Также приобрести можно круглую с ворсом предназначенную для неровных ковров или овальную - для чистки штор.

Трубка и колеса

В пылесосах предлагается три типа трубок - они могут быть составными, цельными или телескопическими. Наиболее идеальной и практичной считается телескопическая, так как она легко регулируется под рост человека и складывается до минимального размера для хранения.

Колеса у пылесоса должны быть не только достаточно крупными и маневренными, также необходимо оценить и качество материала, особенно если у вас постелен паркет. Обратите внимание на колеса и их форму, так как некоторые модели могут нанести вред лакированному напольному покрытию.

Шнур

Обязательно обращайте внимание на длину шнура, так как у каждого производителя она может быть различной. К примеру, длина шнура может варьировать от 3 - 12 метров.

Выбор длины шнура также зависит от объемов уборки будущей площади. Для квартиры вполне подойдет и 6 метров шнура, а для собственного дома необходимо 10 метров.

Подведение итогов

Сегодня предлагается три варианта пылесоса: классический, вертикальный и робот-пылесос. Какой пылесос лучше с мешком или контейнером - решать только вам, так как каждый человек предъявляет свои требования к пылесосу. Поэтому, следует выбирать домашнюю технику согласно своих пожеланий, площади уборки, а также финансовых возможностей.