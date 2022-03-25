Російській співачці Юлії Чичеріній оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність України

Правоохоронці оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність України російській співачці Юлії Чичеріній

Прихильниця «руського миру» здійснила наругу над державним прапором України та закликала до повалення конституційного ладу. За українським законодавством підозрюваній може загрожувати довічне позбавлення волі.

Ще у 2014 році, від початку вторгнення російських військ на територію Донбасу, а також окупації Криму, фігурантка неодноразово висловлювалася на підтримку дій агресора.

У той час, коли російські військові безжалісно розстрілюють та бомблять українців, російська співачка продовжує підтримувати їх дії.

Встановлено, що 21 березня 2022 року Чичеріна прибула до Енергодара і разом з окупантами зняла з даху будівлі мерії міста український прапор.

Документуванням злочинної діяльності займаються працівники Департаменту кіберполіції спільно зі Службою безпеки України та працівниками Офісу Генерального прокурора України.

Відтак кіберполіцейські опрацювали Інтернет-джерела та зібрали доказову базу щодо поширення путінської пропаганди, виправдання військової агресії проти українського народу, а також варварського ставлення до державної символіки України.

Співачці заочно оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Підозрювану буде оголошено у міжнародний розшук, наразі вживаються заходи щодо накладення арешту на її активи, незалежно від того, де вони знаходяться.